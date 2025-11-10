Vittoria – Un incendio è divampato oggi pomeriggio i un garage via La Marmora, angolo via Gaeta, a Vittoria. Le fiamme sono divampate all’interno del locale dove sono stati trovati sette letti, probabilmente utilizzato come alloggio da alcuni extracomunitari.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco che hanno subito avuto ragione sulle fiamme. Sul luogo anche la Polizia Locale di Vittoria.

Secondo le prime informazioni il locale non ha subito gravi danni così come il piano superiore dove si trovano alcuni studi professionali.