Comiso – Tragedia sfiorata venerdì scorso a Comiso. Una donna è stata travolta dalla piena di un torrente in via Duca d’Aosta a Comiso e salvata da due carabinieri che passavano nella zona con l’auto di servizio. Secondo una prima ricostruzione Tina Fiorenzo, 64 anni, era uscita dalla sua casa e aveva provato ad attraversare la strada ma è stata trascinata via dall’esondazione del Cucca che si riversa nel centro abitato. La donna travolta dall’acqua è finita contro un auto parcheggiata e si è aggrappata alla ruota.

Due militari dell’Arma, il Maresciallo allievo Davide Maria Attianese e il Brigadiere Capo Angelo Sebastiano Zuppardo, che passavano da lì con una pattuglia, sono intervenuti eroicamente salvando la donna che rischiava di essere travolta dalla violenza della corrente. La donna che ha riportato solo qualche contusione è stata accompagnata a casa poichè ha rifiutato cure ospedaliere. I militari dopo il forte maltempo sono tornati nella zona e sono riusciti a recuperare lo zaino, alcuni effetti personali e le scarpe della 64enne. la donna ha ringraziato i due carabinieri: “senza di loro non sarei in vita. Io mi ero aggrappata alla ruota dell’auto, ma non riuscivo più a tenere la presa. Se non mi avessero afferrata e portata in salvo, sarei stata trascinata per centinaia di metri fino al torrente”.