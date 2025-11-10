Ragusa – Un lieve evento sismico è stato registrato ieri sera, domenica 9 novembre 2025, lungo la costa ragusana, con epicentro localizzato in mare, proprio di fronte al Comune di Santa Croce Camerina. Il terremoto, avvenuto alle ore 22:34 (ora italiana), è stato classificato con una magnitudo 1.7. Data la bassa intensità, l’evento non dovrebbe aver causato alcun danno né disagi alla popolazione residente.
I dati sono stati rilevati dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il terremoto è stato localizzato a una profondità di 32 km.
Si tratta di un evento sismico profondo e di bassa intensità, tipico delle dinamiche tettoniche dell’area, che non ha destato particolare preoccupazione tra i cittadini della fascia costiera.
