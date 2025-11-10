Ragusa – Matteo Migliore, in qualità di Segretario Provinciale dei Giovani Democratici della Federazione di Ragusa, è stato nominato dal Segretario Regionale dei Giovani Democratici, Marco Greco, quale delegato della Regione Sicilia per la partecipazione al IV Congresso Nazionale dei Giovani Democratici.

Il Congresso si è svolto a Napoli tra sabato 8 e domenica 9 novembre 2025, rappresentando un momento di grande rilevanza politica e organizzativa per tutta la giovanile del Partito Democratico.

Durante i lavori congressuali si è proceduto all’elezione della nuova Segretaria Nazionale dei Giovani Democratici, Virginia Libero, a cui è stato affidato il compito di guidare l’organizzazione verso una nuova stagione di impegno e partecipazione.

L’evento ha visto la partecipazione della Segretaria Nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, di numerosi parlamentari italiani ed eurodeputati del PD, nonché di centinaia di giovani amministratori locali e dirigenti territoriali provenienti da tutta l’Italia.

Due giornate di confronto intenso, di ascolto e di dialogo politico tra le nuove generazioni del centrosinistra italiano.

“La politica non si fa semplicemente attraverso i social e gli slogan – dichiara Matteo Migliore – ma creando momenti come questi, in cui si possono ascoltare le idee di tutti e, soprattutto, mettersi in discussione. Il Partito Democratico ha un futuro nei territori se saprà tornare tra le persone e rimettersi costantemente in gioco.

Ritorno a casa con la responsabilità e l’orgoglio di essere stato l’unico delegato della provincia di Ragusa a rappresentare i nostri territori, pronto per le nuove sfide politiche che mi attendono”.

Il IV Congresso Nazionale dei Giovani Democratici ha confermato la volontà di rinnovare la propria presenza politica e sociale, riaffermando il ruolo centrale dei giovani nella costruzione di un’Italia più giusta, progressista e solidale.