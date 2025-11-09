Palermo – Il violento maltempo che si è abbattuto sul capoluogo siciliano nelle prime ore del pomeriggio ha causato caos e allagamenti diffusi, con momenti di grande tensione che hanno richiesto il superlavoro dei Vigili del Fuoco. L’episodio più critico si è verificato intorno alle 16:15 in Via Ugo La Malfa, in prossimità del sottopassaggio che conduce a Viale Regione Siciliana direzione Trapani.

Una squadra ordinaria dei Vigili del Fuoco, affiancata dal Nucleo Sommozzatori, è intervenuta d’urgenza per soccorrere alcune persone rimaste intrappolate all’interno della propria autovettura, completamente sommersa dall’acqua alta. Le persone tratte in salvo dal personale sono state una coppia di adulti e, in particolare, un neonato di 4 mesi. Dopo il salvataggio, l’uomo, la madre e il bambino sono stati affidati alle cure del personale del 118 per gli accertamenti sanitari di rito.

Il violento nubifragio ha messo in ginocchio il capoluogo, obbligando i pompieri a una serie incessante di operazioni. Tra il pomeriggio e la serata di domenica, i Vigili del Fuoco hanno eseguito decine di interventi legati principalmente ad allagamenti stradali in diverse zone.

Altri salvataggi di persone intrappolate in auto sono stati eseguiti in Via Messina Marine; All’altezza dell’ospedale Buccheri La Ferla. Sui social network sono circolati numerosi video che mostrano strade centrali completamente allagate, testimoniando i notevoli disagi che hanno paralizzato la circolazione in diverse aree di Palermo.