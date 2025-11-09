Modica- “Pubblicato sul sito internet del comune di Modica l’elenco dei beneficiari della ‘Carta dedicata a te 2025’”. Lo annuncia l’assessore alle Politiche Sociali, Concetta Spadaro. “Per la tutela della protezione dei dati personali, i beneficiari in elenco sono identificati dal numero di protocollo riportato in alto a destra della Dichiarazione Sostitutiva Unica, della propria attestazione ISEE 2025.

Per chi ha già beneficiato della ‘Carta dedicata a te’ nel 2024, l’importo di € 500 euro previsto per il 2025 è già stato accreditato ed è spendibile da subito. Non sarà dunque necessario recarsi all’Ufficio Postale prima del suo utilizzo. Invece, per chi è nuovo beneficiario, da mercoledì 05/11/2025, è possibile recarsi agli uffici di Servizio Sociale in via Resistenza Partigiana n.38/40 ex Palazzo AZASI, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

In quella sede, potrà ritirare la lettera contenente il Codice di Riferimento della ‘Carta dedicata a te’ che dovrà essere esibito insieme al codice fiscale e al documento di riconoscimento agli sportelli di qualsiasi Ufficio postale. Il primo pagamento con la suddetta carta dovrà essere effettuato entro il prossimo 16 dicembre, pena la decadenza del beneficio mentre l’intera somma dovrà essere utilizzata entro e non oltre il prossimo 28 febbraio.

In caso di smarrimento della Carta, se ne potrà richiedere la sostituzione all’Ufficio postale presentando allo sportello, il documento di identità in corso di validità, il codice fiscale o la tessera sanitaria e la denuncia già presentata all’Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza”.