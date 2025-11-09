L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico è una delle prestazioni INPS più attese nel mese di novembre. L’Istituto ha confermato le date precise di accredito, che variano in base alla situazione del nucleo familiare.

Calendario INPS: le due finestre di pagamento

L’erogazione dell’AUU, il sostegno destinato a ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (e senza limiti di età per i figli disabili), seguirà un doppio binario:

Pagamenti Ordinari: 20 e 21 Novembre 2025. Queste date sono valide per tutti i nuclei che già percepiscono l’Assegno e che non hanno registrato variazioni nella composizione del nucleo o nell’importo rispetto ai mesi precedenti.

Nuove Domande e Variazioni: Ultima Settimana di NovembreIl pagamento avverrà in un momento successivo per chi ha: Presentato una nuova domanda di AUU. Aggiornato l’ISEE o comunicato altre modifiche nella composizione del nucleo (come una nascita, una separazione o l’inizio di un’attività lavorativa).



L’INPS precisa che eventuali conguagli e arretrati saranno riconosciuti in automatico solo se l’ISEE è stato aggiornato correttamente e nei tempi stabiliti.

Attenzione all’ISEE: rischio importo minimo

Le famiglie che non hanno ancora provveduto al rinnovo o all’aggiornamento dell’ISEE 2025 continueranno a percepire l’importo minimo stabilito dalla normativa, pari a 57,50 euro per ogni figlio a carico, fino alla regolarizzazione della propria posizione. È fondamentale verificare la correttezza dei dati nella piattaforma $\text{INPS}$ per evitare ritardi o la sospensione del beneficio.

I numeri del 2025: oltre 11 miliardi di euro erogati

Secondo i dati aggiornati forniti dall’Osservatorio statistico INPS, l’impatto dell’AUU continua ad essere significativo: