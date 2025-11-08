Ragusa – Arriva a Ragusa un nuovo cartellone teatrale pensato per chi ha voglia di esplorare territori artistici inediti e stimolanti: “Proposte”. Cinque appuntamenti imperdibili che promettono di far riflettere, denunciare e aprire nuove prospettive, in un viaggio emotivo e culturale che si distacca dal consueto. Ospitato al Teatro Badia di corso Italia 103, “Proposte” nasce sotto la direzione artistica di Maurizio Nicastro, che racconta con entusiasmo: “Vogliamo proporre qualcosa di diverso dal solito, qualcosa che fornisca al nostro pubblico l’occasione per guardare alla realtà con occhi diversi dal solito. Ci proviamo”.

Il sipario si alzerà domenica 9 novembre con “Pri.Va.Te. – Pagine di guerra”, interpretato da Cristina Gennaro e Alessandro Campo. Un’opera intensa che ci porta nel cuore delle guerre di ogni epoca, tra lettere e documenti che raccontano la vita vissuta da uomini e donne di tutto il mondo. La domanda che aleggia è: una guerra è mai davvero finita? Il viaggio prosegue il 23 novembre con “Cose nostre”, a cura dell’associazione La Girandola di Comiso, con la regia di Salvo Giorgio. Dopo la pausa invernale, si riparte il 22 febbraio con “Non solo muse”, seguito da “Il guardiano” l’8 marzo e, a chiudere la rassegna il 19 aprile, “Odisseo eroe della conoscenza”.