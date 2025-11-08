Maltempo in Sicilia. Le previsioni di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia (vedi foto) annunciano una giornata di forte instabilità per domani, domenica 9 novembre 2025. L’intera regione sarà nuovamente sotto l’influenza di un insidioso vortice ciclonico che porterà piogge e temporali con intensità variabile.
Si raccomanda la massima attenzione, soprattutto per la forte ventilazione sui settori marittimi.
Maltempo in Sicilia per domani 9 novembre
Il transito del vortice ciclonico determinerà un rapido spostamento dei fenomeni perturbati attraverso l’Isola:
- Notte: Il maltempo inizierà a peggiorare da Ovest, con piogge e temporali che potranno raggiungere forte intensità sui settori occidentali.
- Mattina: Il tempo perturbato si estenderà a tutta la regione. I temporali saranno particolarmente intensi sui settori meridionali e sud-orientali.
- Pomeriggio: Le precipitazioni, anche sotto forma di rovesci e temporali, si concentreranno sulle zone settentrionali. Si assisterà a un miglioramento sulle zone meridionali.
- Sera: Prevalenza di piogge sparse residue sull’intera Isola.
Venti, mari e temperature
- Venti: Soffieranno moderati o forti dai quadranti occidentali (Ovest-Nord Ovest). Attesi rinforzi di burrasca da Nord Ovest (NW) in particolare sul Canale di Sicilia.
- Mari: Risulteranno generalmente da mossi a molto mossi, con particolare agitazione sul Canale di Sicilia a causa della ventilazione sostenuta.
- Temperature: Si manterranno stazionarie o accuseranno una lieve diminuzione rispetto ai valori attuali.
Si invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile, in concomitanza con l’allerta meteo gialla diramata per la giornata. Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani 9 novembre un’allerta meteo gialla in tutte le province siciliane, compresa Ragusa.
