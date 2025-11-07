Ragusa – Sesto turno del campionato di serie A2 femminile. La Passalacqua sabato sera, palla a due alle 20,30, ospiterà l’Ecodent Alpo basket di Villafranca di Verona. Un match atteso, dopo un turno di riposo, che non ha allentato l’intensità negli allenamenti delle aquile iblee. La squadra ospite si presenta sul parquet del Pala Minardi con 5 partite disputate e 4 vinte mentre Ragusa (che lo scorso turno ha riposato, ha al suo attivo tre partite vinte e una persa.

Che Ragusa faccia dell’intensità difensiva una delle sue carte per costruire il gioco in attacco, non è un mistero. Il rientro di Chiara Consolini nell’ultimo match vinto a Cagliari, debutto stagionale per lei in campionato, non solo ha dato una spinta in più alla squadra ma ha imposto una rideterminazione degli equilibri che, ben presenti in allenamento, si sono adattati alla sua assenza nei primi quattro turni di campionato. Ora, squadra al completo, si guarda al match casalingo.

“Sono state due settimane intensive di allenamenti – dice coach Mara Buzzanca, Passalacqua – in cui abbiamo continuato a lavorare sulla difesa e sulla crescita individuale a servizio della squadra. Peresson è una delle giocatrici con maggiore esperienza, assieme a Parmesani, Rainis e Gregori. E’una squadra che viene da una retrocessione, abituata a lavorare sodo e a non mollare. Sono certa che potrà essere un bell’incontro. La competizione diretta, ci è mancata. Siamo pronte”

La Passalacqua ha approfittato della presenza di coach Tim Springer per lavorare, in stretta sinergia e collaborazione con lo staff tecnico, sul rafforzamento delle skills individuali.

Un’occhiata alla statistica. Alpo ha realizzato 350 punti subendone 348 tira con il 38 per cento da 2, il 26% da 3, ha il 75% ai liberi e 226 rimbalzi totali. La Passalacqua ha realizzato 297 punti e ne ha subìti 262. Le percentuali fissano al 50% le realizzazioni da 2, 38 % da 3, 63% ai liberi, e 163 rimbalzi totali all’attivo.

L’incontro in programma sabato alle 20,30 al Pala Minardi verrà arbitrato dai signori Bruno Licari di Trapani e Lanfranco Rubera di Roma