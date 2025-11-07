Modica – Momenti di grande paura si sono vissuti oggi a Modica durante l’ondata di maltempo che ha interessato tutta la provincia di Ragusa. La pioggia torrenziale, caduta in poche ore, ha provocato la crescita repentina del Torrente Fiumara, il corso d’acqua che collega Modica a Scicli, che ha travolto un furgone che si trovava su una strada adiacente alle sponde.

Un video mostra chiaramente la scena: il mezzo, impotente di fronte alla furia della natura, è rimasto incastrato nel letto del torrente. L’intensa ondata di maltempo che ha investito la provincia di Ragusa nelle ultime ore ha provocato momenti di grande apprensione in molti Comuni del Ragusano. Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha diramato per oggi un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in tutta l’isola.

Ecco il bollettino della Protezione Civile della Sicilia: dalle prime ore di oggi, venerdì 7 novembre 2025, e per le successive 18-24 ore, si prevedono condizioni meteorologiche avverse su gran parte dell’Isola. Le precipitazioni saranno sparse e si presenteranno a prevalente carattere di rovescio o temporale. I temporali previsti saranno accompagnati da fenomeni che aumentano il rischio idrogeologico e i disagi alla circolazione. Si raccomanda alla popolazione di adottare tutte le misure di sicurezza del caso, limitando gli spostamenti non essenziali.