Il Digiuno Intermittente (DI) è emerso negli ultimi anni come una popolare strategia alimentare. Più che una dieta tradizionale, si basa sulla gestione del tempo, alternando periodi di alimentazione a intervalli di digiuno controllato.

Questo approccio temporale, che trae ispirazione anche da pratiche come il Ramadan, è studiato per migliorare l’efficacia metabolica, agendo sull’impiego di zuccheri e grassi da parte delle cellule.

I molteplici benefici metabolici e cellulari

L’interesse scientifico per il DI deriva dalla sua capacità di innescare una serie di effetti positivi sull’organismo:

Salute Cellulare: Promuove il meccanismo dell’ autofagia (il processo selettivo di rimozione e rimpiazzo di componenti cellulari danneggiate), associato a meccanismi anti-aging.

Promuove il meccanismo dell’ (il processo selettivo di rimozione e rimpiazzo di componenti cellulari danneggiate), associato a meccanismi anti-aging. Metabolismo: Migliora la sensibilità all’insulina , il controllo della glicemia e la degradazione del grasso corporeo.

Migliora la , il controllo della glicemia e la degradazione del grasso corporeo. Cardiovascolare: Apporta benefici a livello cardiaco, migliorando la frequenza a riposo e il profilo lipidico.

Apporta benefici a livello cardiaco, migliorando la frequenza a riposo e il profilo lipidico. Benessere Generale: Stimola la plasticità nervosa, aumenta la resistenza allo stress e riduce gli stati infiammatori.

A livello soggettivo, molti seguaci del DI riportano una maggiore sensazione di sazietà, incremento dell’energia e miglioramento della capacità di concentrazione.

Gli schemi temporali più diffusi del digiuno intermittente

Il DI non prescrive cosa mangiare, ma quando mangiare, attraverso diverse varianti temporali:

1. Schema 16:8 (la forma più diffusa)

Prevede un digiuno giornaliero di 16 ore e una finestra di alimentazione di 8 ore.

Esempio Classico: Finestra alimentare tra le ore 12:00 e le 20:00, saltando la colazione.

Finestra alimentare tra le ore 12:00 e le 20:00, saltando la colazione. Consumo: Durante le 16 ore di digiuno sono concesse solo bevande non zuccherate e prive di calorie (acqua, tè, tisane). I pasti consumati nelle 8 ore devono essere modesti ed equilibrati dal punto di vista nutrizionale.

Pasto Orario (Esempio 16:8) Digiuno Dalle 20:00 alle 12:00 Pranzo Ore 12:00 (Cereali integrali, pesce azzurro, verdure) Merenda Ore 16:00 (Frutta o yogurt) Cena Ore 19:30 (Proteine magre, pane e verdure)

2. Dinner Cancelling (Variazione della 16:8)

Questo schema elimina la cena e sposta la finestra alimentare nelle ore mattutine.

Finestra Alimentare: Solitamente tra le ore 8:00 e le 16:00 (dopo le 16:00 inizia il digiuno).

3. Schema 5:2

Prevede 5 giorni di alimentazione normale e 2 giorni (non consecutivi) di forte restrizione calorica (circa 500-750 kcal).

4. OMAD (One Meal A Day o 23:1)

La forma più estrema, che prevede il consumo di un unico pasto completo in un arco di tempo ristretto (circa 1 ora), intervallato da 23 ore di digiuno.

Aspetti psicologici e controindicazioni

Nonostante i vantaggi, il DI può causare in alcuni soggetti spossatezza, irritabilità, fame e peggioramento dell’umore.

Il DI dovrebbe essere evitato da:

Donne in gravidanza o allattamento.

Bambini, anziani e persone sottopeso.

Soggetti con diabete di tipo 1 o disturbi del comportamento alimentare.

Chi soffre di problematiche come il reflusso gastro-esofageo.

In ambito sportivo, un digiuno prolungato è controindicato poiché può alterare i processi legati alla sintesi proteica e al recupero muscolare.

Conclusioni: il ruolo del professionista

Sebbene il DI mostri benefici promettenti per la salute, gli studi scientifici a medio e lungo termine sono ancora in fase di approfondimento. Per approcciare questa strategia alimentare in modo sicuro ed efficace, è fondamentale affidarsi a un professionista sanitario qualificato (medico o nutrizionista), che possa personalizzare lo schema in base allo stato di salute e allo stile di vita individuale.