Ragusa – Nel corso dei controlli predisposti dalla Questura di Ragusa ai locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento della provincia, costantemente effettuati dalle Squadre Amministrative della Divisione PASI e dei Commissariati di P.S. per la tutela dell’incolumità pubblica, sono state rilevate delle irregolarità, configurate come illeciti amministrativi, che sono state puntualmente sanzionate.

In particolare, la verifica ad un locale di Marina di Ragusa svolta dagli agenti mentre era in corso una serata danzante, regolarmente autorizzata, ha consentito di rilevare che gli addetti ai servizi di controllo e sicurezza impiegati nella circostanza non risultavano iscritti nell’elenco prefettizio, e pertanto privi di qualsiasi autorizzazione necessaria a svolgere la delicata mansione all’interno dei locali di pubblico spettacolo, così come previsto dalla normativa di riferimento.

Pertanto, per tali illeciti amministrativi, sono stati elevati i relativi verbali sia a carico dei due addetti alla sicurezza, sia a carico del titolare dell’istituto di vigilanza, per aver impiegato personale privo dei necessari requisiti.

Nella circostanza, si richiama l’attenzione dei gestori dei locali, titolari di licenza, a verificare che le aziende di settore, con cui contrattualmente si impegnano per assicurare i servizi di sicurezza all’interno dei locali, si avvalgano di personale in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, debitamente formato per poter intervenire efficacemente in caso di insorgenza di criticità pregiudizievoli per l’incolumità degli avventori.