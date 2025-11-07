Ragusa – Le avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la Sicilia oggi hanno causato numerosi problemi, in particolare nella provincia di Ragusa, dove si registrano diffusi allagamenti e danni d’acqua.

Le squadre operative del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sono state mobilitate e stanno intervenendo su diverse richieste di soccorso in tutto il territorio del Ragusano.

Maltempo Ragusa: interventi dei vigili del fuoco su Vittoria (vedi foto Assenza)

La maggior parte delle richieste di intervento è giunta dal territorio di Vittoria, dove tre squadre stanno operando per gestire l’emergenza. I principali problemi riscontrati includono:

Auto in panne bloccate dall’acqua piovana.

bloccate dall’acqua piovana. Infiltrazioni d’acqua in edifici e abitazioni.

d’acqua in edifici e abitazioni. Allagamenti di scantinati e locali seminterrati.

Una squadra aggiuntiva è stata impiegata nel comprensorio del capoluogo, Ragusa, per far fronte ad analoghe richieste.

L’attività incessante delle squadre mira a mettere in sicurezza le aree colpite e assistere i cittadini in difficoltà a causa del rapido accumulo di acqua piovana.