Vittoria – La provincia di Ragusa è stata colpita duramente dall’ondata di maltempo che sta interessando la Sicilia, generando particolare apprensione nel comune di Vittoria. A causa della violenza dei temporali, le strade cittadine si sono rapidamente trasformate in veri e propri fiumi in piena. La rapidità dell’accumulo idrico ha creato situazioni di pericolo per gli automobilisti.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute tempestivamente per soccorrere diversi conducenti che erano rimasti bloccati all’interno delle loro auto sulle carreggiate allagate. Parallelamente, si registrano numerosi interventi per mettere in sicurezza scantinati e cantine allagate dall’acqua piovana.

L’eccezionale intensità delle precipitazioni ha reso necessario l’impiego massiccio delle forze di soccorso per gestire l’emergenza idraulica e garantire la sicurezza dei residenti.