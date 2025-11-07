Vittoria – Incidente stradale oggi sulla Strada Provinciale 17, la Vittoria-Scoglitti. Due veicoli, un’auto e un furgone, sono rimasti coinvolti in un violento scontro, avvenuto nel tratto stradale in prossimità dell’ingresso della borgata marinara di Scoglitti.

Le cause e la dinamica esatta dell’impatto sono attualmente in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

Secondo le prime informazioni nello scontro sono rimaste ferite due persone. Sul luogo dell’incidente è immediatamente intervenuta un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha prestato i primi soccorsi ai feriti e ne ha disposto il trasferimento al Pronto Soccorso dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria per le cure e gli accertamenti necessari. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. (foto Assenza)