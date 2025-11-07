Modica – “In occasione della partita casalinga del Frigintini dello scorso mercoledì valida per la Coppa Italia di Promozione, si precisa che la disputa a porte chiuse si è resa necessaria in quanto non era stata prodotta dalla società ospitante nei tempi dovuti, la richiesta per l’autorizzazione di PS”. Lo comunica il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto.
La decisione di far disputare l’incontro senza pubblico non è dunque dovuta all’inagibilità degli spalti -regolarmente agibili e autorizzati alla presenza del pubblico già dallo scorso 30 ottobre- o ad altre motivazioni”.
