Maltempo. La situazione meteorologica in Sicilia è in rapido peggioramento e richiede la massima attenzione, in particolare sui settori sud-orientali e centro-orientali ionici ed in particolare nelle province di Ragusa e Siracusa. Il peggioramento in corso in tutta la regione, e in anticipo rispetto al previsto sui settori orientali già da qualche ora.

Il Mediterraneo è attualmente sotto l’assedio di strutture temporalesche verticali che si stanno evolvendo rapidamente. In particolare, una cella altamente convettiva si è già trasformata in una supercella ed è prossima a raggiungere la classificazione di Mesoscala (sistema temporalesco di grandi dimensioni e lunga durata). Lo annunciano le previsioni meteo di tesla 1 meteo e Scienza.

Fenomeni in evoluzione: rischio di V-SHAPED

L’evoluzione atmosferica procede come previsto, con masse d’aria atlantiche che stanno convergendo dalla bassa troposfera. Questa dinamica fornisce il “carburante” necessario per rendere l’intera area mediterranea estremamente instabile e convettiva.

Si stanno sviluppando rapidamente strutture temporalesche che stanno assumendo la temuta tipologia V-SHAPED, classificate come sistemi auto-rigeneranti. Queste strutture sono note per la loro capacità di stazionare su una stessa area, scaricando ingenti quantità di pioggia in breve tempo e aumentando drasticamente il rischio idrogeologico.

Raccomandazione di Sicurezza

Si esorta la popolazione a prestare massima attenzione in tutte le aree designate. La rapida intensificazione dei fenomeni implica il rischio concreto di forti rovesci, grandinate e venti intensi.