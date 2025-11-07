Ragusa – “Aprire la stagione con un progetto così particolare è una scelta audace, ma coerente con la nostra idea di teatro: un luogo di ricerca, libertà e bellezza”. È con queste parole che Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, direttori artistici della Compagnia Godot di Ragusa, presentano il lavoro teatrale con cui inaugurano, sabato 8 novembre alle 19,30 e domenica 9 novembre alle 18 e alle 20,30, alla Maison di via Carducci, la ventesima edizione della rassegna Palchi Diversi. Un lavoro teatrale che è soprattutto una sfida ed una scommessa coraggiose. Parliamo infatti di “Sports e divertissements”, di Erik Satie nel centenario della morte dell’autore.

Bisegna e Bonaccorso proseguono “composto nel 1914, “Sports et Divertissements” è un ciclo di ventuno pezzi per pianoforte che unisce musica, disegno e scrittura. Dietro l’apparente leggerezza delle vignette musicali dedicate ad attività sportive e ricreative, Satie nasconde una sottile critica alla società borghese dell’epoca, distratta e annoiata di fronte all’imminente tragedia della guerra. Una satira raffinata che parla sorprendentemente al nostro presente, a un’epoca in cui l’intrattenimento rischia spesso di sostituirsi al pensiero”. E a rendere la sfida e la scommessa ancora più ardue, la scelta dei due direttori artistici di mettere in scena il lavoro con il metodo della pantomima, “forma d’arte antica e potentemente evocativa: la pantomima, dove il gesto diventa linguaggio e la musica si trasforma in corpo scenico”.

Il progetto nasce da un’idea del M° Pietro Cavalieri, figura di riferimento della scena musicale siciliana, che torna a lavorare con la compagnia teatrale ragusana dopo i tanti successi condivisi in quasi vent’anni di produzioni al Piccolo Teatro di Catania. “La proposta di portare in scena Satie – raccontano i direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – ci ha entusiasmato da subito, per tre motivi: l’affetto e la lunga storia di teatro che ci lega al Maestro, la fiducia assoluta nella sua sensibilità musicale e, infine, la possibilità di confrontarci con un autore geniale e irriverente come Erik Satie, che seppe fare dell’umorismo una chiave di lettura profonda e poetica del mondo”.

Lo spettacolo, con al pianoforte il M° Pietro Cavalieri, costumi di Federica Bisegna e regia di Vittorio Bonaccorso, vedrà sul palco – insieme ai direttori artistici – anche gli attori Rossella Colucci, Benedetta D’Amato, Alessandra Lelii, Lorenzo Pluchino, oltre ai partecipanti allo stage-studio su “Sports et Divertissements”, organizzato in collaborazione con il M° Cavalieri. Lo stage, dedicato al linguaggio del corpo e del gesto teatrale, culminerà infatti nella messinscena finale, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva che fonde formazione e spettacolo, musica e movimento.

La 20ª edizione di “Palchi Diversi” ha il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Ragusa, di Enjoy Barocco. (daniele distefano)