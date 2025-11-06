Ragusa – Entro il corrente mese saranno avviati i lavori per la realizzazione di n. 3 moduli progettuali per aree attrezzate per lo svolgimento di attività ludico-sportive all’aperto da realizzare su suoli dello IACP nei Comuni di Modica, Comiso e Ragusa per un importo complessivo di € 225.669,00

Un intervento è previsto nel Comune di Modica, area Lotti n. 54 e n. 55 di Via Circonvallazione Ortisiana, disponibili circa 800 mq;

Un secondo intervento nel Comune di Comiso, area Lotto n. 25 all’angolo di Via dei Ciliegi , disponibili: circa 210 mq;

Un terzo intervento nel Comune di Ragusa, area Lotti nn. 85-90 di Via Pio La Torre disponibili: circa 1.000 mq.

Si tratta di un finanziamento ottenuto dalla Regione Siciliana dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo.

Inoltre da un recente incontro con l’on. Giorgio Assenza e successivamente a seguito di ulteriore incontro tenutosi a Palermo- Regione Siciliana, all’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti in seguito al DDG N. 3561 del 20/10/2025 –Decreto approvazione graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse finanziabili e delle operazioni non ammesse, l’Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo pari ad € 2.400.000,00 che consentiranno di realizzare opere edili di manutenzione straordinaria per alloggi di edilizia residenziale pubblica nei Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Vittoria, Comiso e Ispica.

In particolare trattasi di interventi di manutenzione straordinaria di recupero alloggi da assegnare successivamente agli aventi diritto. Il finanziamento deriva da una progettazione voluta dagli II.AA.CC.PP. della Sicilia e presentata alla Ragione Siciliana a valere sul DDG 4670 del 31.12.2024 “Interventi volti a sostenere la qualità dell’abitare di categorie fragili della popolazione regionale”.

A Ragusa interessati i lotti IACP n 27, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 71, 72, 75, 77 per complessivi 20 alloggi

A Modica interessati i lotti IACP 48 e 46 per complessivi 3 alloggi

A Scicli interessati i lotti IACP B, 3, 6, 7 e 10 per complessivi 5 alloggi

A Vittoria interessato i lotti IACP CAN11933 per complessivi 2 alloggi

A Comiso interessati i lotti IACP 2, 30, 32, 38 per complessivi 5 alloggi

A Ispica interessati i lotti IACP B, 9, 22 per complessivi 5 alloggi

Il commissario straordinario Santoro si ritiene particolarmente soddisfatto per il recupero di 40 alloggi che, da anni, attendevano un intervento manutentivo straordinario e significativo per il loro possibile riutilizzo; e ringrazia i tecnici e i dipendenti dello IACP RAGUSA che con impegno ed abnegazione hanno consentito di ottenere un primo rilancio delle attività dell’Istituto che certamente saprà per il futuro essere ancora più efficiente, potendo contare, su una rinnovata struttura organizzativa dell’Ente capace e motivata .