Ragusa – Dopo il grande successo della “prima” tenutasi lo scorso marzo, la compagnia teatrale “I Superstiti” di Ragusa è pronta a far ridere e riflettere ancora una volta il pubblico con la celebre commedia “La scuola delle mogli”, tratta dall’opera intramontabile di Molière. L’appuntamento è fissato per domenica 16 novembre alle 18 presso il Teatro Don Bosco dei Salesiani di Ragusa.

Con l’adattamento e la regia di Carlo Nobile, che sarà anche uno dei protagonisti sul palco, lo spettacolo si preannuncia un evento imperdibile per gli amanti del teatro classico rivisitato con ironia e freschezza. Il cast d’eccezione è composto da Angelo Iacono, Elvira Baglieri, Tina Licitra, Pina Ganci, Salvatore Cascone, Domenico Puccia, Pippo Antoci e Graziella Frasca.

La commedia, rappresentata per la prima volta il 26 dicembre 1662 è considerata in parte autobiografica e tratta un tema ancora oggi attualissimo: il conflitto tra gelosia e ragione. Il protagonista Arnolfo, ferito da un tradimento passato, decide di crescere Agnese in modo ingenuo e protetto, convinto che ciò la renderà la moglie ideale. Tuttavia, l’amore imprevisto tra la giovane e il vivace Orazio darà il via a una serie di equivoci e situazioni esilaranti che cattureranno il pubblico dal primo all’ultimo atto.

Le scenografie sono curate da Angelo Iacono e Pina Ganci, i costumi da Graziella Frasca, mentre luci e musiche sono affidate a Giorgio Mauro. Il trucco e il parrucco saranno realizzati da Rosanna Lena, completando così un allestimento capace di immergere gli spettatori nell’atmosfera della commedia francese del XVII secolo.

I biglietti possono essere acquistati presso il botteghino di via Roma 168 o direttamente al teatro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333.5705353. Un’occasione unica per rivivere un classico del teatro con una messa in scena brillante e coinvolgente.