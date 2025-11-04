Modica – Un tragico incidente stradale ha causato la morte del conducente di un mezzo pesante per il trasporto di merci sull’autostrada Siracusa-Gela, nel tratto compreso tra Modica e Ispica, in direzione di Siracusa. Secondo le prime informazioni, nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli. Il camionista, la cui identità non è stata ancora resa nota, è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente e pattuglie della Polizia Stradale di Noto per i rilievi, i mezzi del 118 e gli operatori del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) per la messa in sicurezza dell’area.

Traffico e viabilità modificata

Per consentire le complesse operazioni di rilievo del sinistro mortale e la successiva rimozione del mezzo, le autorità hanno disposto una modifica alla viabilità: uscita obbligatoria: Per tutti gli automobilisti che procedono in direzione Siracusa, è stata istituita l’uscita obbligatoria al casello di Modica. Si invitano gli utenti della strada a prestare la massima attenzione e a seguire le indicazioni del personale sul posto.