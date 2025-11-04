Ragusa – Lavori di recupero al teatro Concordia di Ragusa. lo annuncia con una dichiarazione dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida. “Prima di replicare alla nota del Pd è necessario fare due precisazioni.

1) Respingiamo al mittente l’accusa di aver voluto impedire il sopralluogo: richiesta accolta per loro e possibilità di accedere anche a chi li accompagnava. Sarebbe interessante capire come e cosa gli sarebbe stato impedito.

2) Quando ricordano che l’esproprio avvenne durante l’Amministrazione di Nello Dipasquale, sarebbe corretto che il Pd ricordasse anche che all’epoca Dipasquale militava in Forza Italia, partito a cui proprio il Pd faceva un’opposizione feroce per qualsiasi cosa.

Purtroppo anche entrando nell’oggetto del comunicato, emerge la scorrettezza del Partito Democratico, che parla di errori durante i lavori facendo intendere che graveranno sul bilancio comunale e quindi sui ragusani.

Come spiegato durante il sopralluogo dal progettista e direttore dei lavori, si tratta di una svista puramente tecnica, già notata e risolta. Al Pd è stato chiarito non una ma più volte che a coprirne i costi non sarà il Comune ma chi ne ha la responsabilità tecnica. Anziché apprezzare la serietà dell’Amministrazione e delle aziende coinvolte, ecco l’immancabile polemica allarmistica.

Il Pd ovviamente tace anche sul fatto che lo stesso direttore dei lavori ha fatto presente che, nonostante errori e recuperi, la realizzazione dell’opera è in linea con il cronoprogramma.

Che senso ha dare notizie allarmanti sapendo qual è la verità dei fatti? Che senso ha che proprio il Pd critichi sul teatro l’Amministrazione che sta realizzando lavori attesi da decenni e che ha recuperato finanziamenti considerati persi?”