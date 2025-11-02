Modica – La prima al “Pietro Scollo” è un successo, una vittoria fondamentale per il Modica Calcio che mette in cassaforte tre punti contro una delle big di questo campionato. Una gara lunga e sofferta che è stata decisa da un guizzo di Bonanno nella ripresa.

Primo tempo iniziato bene dai rossoblù di mister Raciti, ma la prima vera occasione arriva sui piedi del nuovo arrivato Russotto che trova un pronto Romano a negargli il gol. Sulla ripartenza il Modica si fa subito pericoloso con Asero che si fa trovare pronto in area per sfiorare il gol del vantaggio. Al 18’ ancora Vittoria in avanti questa volta con Cocimano che prova un tiro da fuori sfiorando la traversa. Sul finale di tempo il pallone giusto arriva sui piedi di Savasta che prova a girarsi ma il tiro è risultato lento e facile da parare per Malandrino.

Nella ripresa ci prova subito Valenca con un’ottima conclusione che viene mandata in angolo. Le due squadre continuano a darsi battaglia in tutte le zone del campo e al 18’ arriva il primo guizzo della ripresa per il Vittoria, questa volta è Solomon a provare la conclusione da fuori ma il pallone finisce alto anche se di poco. Pochi minuti più tardi ci prova anche Cocimano dalla stessa mattonella, il suo pallone finisce di poco fuori per la disperazione dell’attaccante biancorosso. Al 22’ grande occasione per Bonanno che da pochi passi prova ad ingannare il portiere avversario che però si trova sulla traiettoria e devia fuori dai pali. Al 31’ però l’estremo difensore nulla può su un colpo di testa di Bonanno servito da Valenca, un gol che ha fatto esplodere il Pietro Scollo in una giornata di festa unica. Sul finale i rossoblù contengono bene le incursioni degli avversari e si regalano una vittoria fondamentale.

Una grande domenica di sport con due squadre che hanno dato spettacolo. Modica che si prende la vetta insieme ad Avola e Messana e può proseguire questo cammino in Eccellenza con grande entusiasmo.

MODICA CALCIO – VITTORIA CALCIO 1-0

Modica Calcio: Romano, Valenca, Sessa, Asero (31’ st Misseri), Savasta (16’ st Belluso), Brugaletta S. (17’ pt Incatasciato), Alioto (48’ st Brugaletta N.), Sangare, Intzidis, Cappello, Bonanno. Panchina: Calabrese, Bonaccorso, Incatasciato, Belluso, Brugaletta N., Misseri, Torregrossa, Torres, Salvatore. Allenatore: Filippo Raciti

Vittoria Calcio: Malandrino, Lo Pizzo (36’ st Purita), Cappello (12’ st Cacciola), Bossa, Zappala, Amenta, Russotto, Solomon, Vitelli (36’ st Ankovic), Cocimano, Lucarelli (20’ st Francofonte). Panchina: Di Carlo, Purita, Cacciola, Welle, Francofonte, Leggio, Accezza, Sferrazza, Ankovic. Allenatore: Giovanni Campanella.

Marcatori: 31’ st Bonanno (M)

Ammoniti: Sangare, Asero, Sessa, Bonanno (M), Cappello, Lucarelli, Cocimano, Bossa (V)