Scicli – Incidente stradale stamattina sulla litoranea Cava d’Aliga-Donnalucata. L’incidente ha coinvolto una Fiat Panda e un calesse trainato da un cavallo. A seguito del tamponamento, il conducente del calesse è rimasto ferito ed è stato prontamente trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica per gli accertamenti medici.

Nonostante l’impatto, il cavallo che trainava il calesse è rimasto illeso, così come il guidatore della Fiat Panda.

Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. L’episodio, pur non avendo avuto gravi conseguenze, ha richiesto l’attenzione dei soccorsi e sottolinea la necessità di prudenza sulle strade locali.