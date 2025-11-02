Siracusa – La Polizia Stradale segnala un grave incidente stradale che ha coinvolto un totale di quattro veicoli sull’autostrada A01 Catania-Siracusa. Il sinistro si è verificato nel tratto in direzione di Siracusa, subito dopo lo svincolo per Augusta. Risultano esserci feriti tra i passeggeri e i conducenti coinvolti.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti la pattuglia della Polizia Stradale di Lentini per la gestione della viabilità e i mezzi di soccorso (sanitari e probabilmente vigili del fuoco).

A causa delle operazioni di assistenza e rimozione dei veicoli, il traffico è fortemente rallentato lungo l’arteria autostradale. Si raccomanda agli automobilisti in transito di prestare la massima attenzione e di procedere con cautela.