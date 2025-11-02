Modica – Il primo novembre è stato inaugurato ufficialmente il campo sportivo “P. Scollo – Caitina”, un importante impianto che rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità modicana. Tuttavia, nel corso della cerimonia di apertura, da parte dell’Amministrazione non è stato fatto alcun riferimento al lavoro avviato già nel 2014, durante la prima legislatura del sindaco Ignazio Abbate, quando la consigliera Floridia ricopriva l’incarico di assessore allo Sport e diede avvio a una ricognizione completa di tutti gli impianti sportivi comunali, al fine di mappare lo stato delle strutture e pianificarne il miglioramento e la piena fruibilità.

“Uno dei tanti obiettivi prioritari della nostra Amministrazione, allora guidata dal sindaco Abbate, fu proprio la riqualificazione e la riapertura del centro polisportivo “Caitina”, resa possibile grazie al recupero di un finanziamento regionale che sarebbe andato perso e che riuscimmo a riattivare grazie non solo al mio impegno come assessore allo Sport – dichiara la consigliera Floridia – ma anche a un intenso lavoro di amministrativi e tecnici, condotto in sinergia con l’allora assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Linguanti e con l’assessore all’Urbanistica Giorgio Belluardo.”

Gli interventi più urgenti interessarono proprio il centro polisportivo Caitina, che negli anni è stato oggetto di manutenzioni e lavori di adeguamento proseguiti anche durante i successivi mandati , fino ai recenti interventi finanziati con fondi PNRR e con l’attuale contributo di bilancio comunale di 190.000 euro disposto dall’attuale Amministrazione Monisteri. “Quello di oggi è un traguardo importante, ma è frutto di un percorso lungo, iniziato oltre dieci anni fa grazie a un lavoro certosino di ricognizione, programmazione e recupero di finanziamenti. La politica dovrebbe imparare ad apprezzare e a ringraziare anche il lavoro di chi è venuto prima” – dichiara la Consigliera Floridia La Consigliera, insieme ai colleghi dell’opposizione, ha voluto essere presente alla cerimonia inaugurale del rinnovato impianto sportivo, sottolineando come le opere pubbliche rappresentino un patrimonio comune, indipendentemente dalle appartenenze politiche.

“Nonostante l’assenza di riconoscimenti formali – prosegue Floridia – abbiamo scelto di partecipare all’inaugurazione nella convinzione che le infrastrutture pubbliche appartengano a tutta la città e che i risultati, quando raggiunti, debbano essere motivo di orgoglio collettivo, non di divisione politica” .

“ Oggi siamo felici di vedere il Campo sportivo “P. Scollo” tornare finalmente a disposizione della comunità -conclude Floridia – ma non possiamo dimenticare da dove siamo partiti e quanto impegno è stato necessario per arrivare fin qui».