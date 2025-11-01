Ragusa – Fin qui ha affrontato quattro formazioni pugliesi e una calabrese. Adesso la SuperConveniente Virtus Ragusa si prepara al primo derby siciliano della stagione. Domenica al PalaPadua (palla a due alle ore 18), nel match valido per la sesta giornata di B Interregionale, arriverà il Basket Barcellona, formazione in cerca di riscatto dopo un avvio di campionato in salita (record 1-4).

La formazione di Massimo Di Gregorio arriva all’appuntamento da quattro vittorie consecutive ed è attualmente in testa alla classifica, a pari merito con Brindisi e Matera. Il quintetto allenato da coach Cigarini, invece, ha vinto soltanto all’esordio contro Mola, per poi incappare in quattro k.o., l’ultima delle quali in casa contro Corato. Nonostante ciò, il roster messinese resta competitivo e ricco di individualità: su tutte Thomas Aguzzoli (17,6 punti di media), ex Reggio Calabria, e l’argentino Lautaro Fraga Pérez, autore di un season high da 40 punti nella sfida del 12 ottobre contro la Viola, che ha chiuso lo scorso campionato nella Liga A Argentina con la maglia di Zarate. Sotto le plance occhio a Cessel, che viaggia a 10,6 punti e 8 rimbalzi di media.

Per la Virtus sarà una gara da affrontare con la massima concentrazione. «Stiamo attraversando un buon periodo – spiega coach Massimo Di Gregorio – ma non dobbiamo permetterci cali di tensione. Il derby con Barcellona sarà un test di maturità: servirà approcciarlo con intensità e rispetto dell’avversario, perché ogni partita di questo girone nasconde insidie. Mi aspetto conferme dal gruppo, in particolare dai ragazzi della panchina, che nelle ultime gare hanno dato un contributo importante in termini di presenza e di qualità».

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale al gennaio 2024, sempre in Serie B Interregionale, quando la Virtus espugnò il PalaAlberti per 94-89 grazie ai 23 punti di Marcus Brown. A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Daniele Barbagallo di Acireale (CT) e Carmelo Fiannaca di Siracusa.