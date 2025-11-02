Novembre 2025 si annuncia come un mese chiave per i consumatori, portando con sé non solo un nuovo incentivo economico per le famiglie, ma anche misure volte a tutelare la tranquillità domestica.
In arrivo il Bonus Elettrodomestici 2025
La misura di sostegno all’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica sta per prendere il via: la presentazione delle domande è attesa a partire dalla metà di novembre 2025. L’agevolazione è finalizzata a sostituire apparecchi obsoleti con modelli di nuova generazione e di produzione europea.
- Sconto Standard: Il bonus coprirà fino al 30% del costo del prodotto, con un limite massimo di 100 euro per singolo acquisto.
- Sconto Potenziato: Il massimale sale a 200 euro per le famiglie che presentano un indicatore ISEE inferiore a 25.000 euro.
Per accedere al voucher, l’elettrodomestico deve rientrare in specifiche categorie e rispettare precisi requisiti di efficienza:
|Elettrodomestico
|Classe Energetica Minima Richiesta
|Lavatrici e Lavasciuga
|Classe A o superiore
|Forni
|Classe A o superiore
|Cappe da Cucina
|Classe B o superiore
|Lavastoviglie e Asciugabiancheria
|Classe C o superiore
|Frigoriferi e Congelatori
|Classe D o superiore
Sono inclusi anche i piani cottura che rispettino i limiti previsti dal Regolamento UE 2019/2016.
