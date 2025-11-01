Modica – Grande entusiasmo oggi in città per l’inaugurazione ufficiale della “Casa dello Sport Modicano” ovvero lo storico Stadio Pietro Scollo. L’evento, carico di significato per la comunità e il mondo sportivo locale, è stato celebrato con partecipazione e forte emozione. A dare l’annuncio e condividere la gioia per il traguardo raggiunto è stata il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, attraverso un post sulla sua pagina Facebook: “Ben ritrovati nella Casa dello Sport Modicano.

Benvenuti al Pietro Scollo!!! Emozione e condivisione. È così che abbiamo vissuto questo giorno. Con la gioia nel cuore per un piccolo sogno che è diventato una grande realtà. Modica ha di nuovo il suo stadio. Modica guarda oltre. Modica cresce…”

Le parole del sindaco sottolineano come la riapertura dello Stadio non sia solo la restituzione di un impianto sportivo alla città, ma un segnale concreto di crescita e di fiducia nel futuro. Lo Stadio Pietro Scollo torna così ad essere un punto di riferimento fondamentale per l’attività sportiva e l’aggregazione cittadina.