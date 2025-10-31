Vittoria – Il canile comunale di Vittoria è finalmente regolare: la Regione concede l’autorizzazione. Dopo quindici anni di attività, il canile comunale di Vittoria, situato in contrada Carosone, è stato finalmente riconosciuto dalla Regione Siciliana come rifugio autorizzato per il ricovero dei cani.

Per anni la struttura ha operato senza un riconoscimento formale, ma grazie all’impegno e alla determinazione dell’Amministrazione comunale è giunto oggi il tanto atteso via libera. Si tratta di un traguardo importante che mantiene fede a uno degli impegni presi con i cittadini durante la campagna elettorale, confermando la volontà dell’amministrazione Aiello di dare dignità e legalità a un servizio fondamentale per la tutela degli animali.

Alla cerimonia per il rilascio dell’autorizzazione erano presenti il Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Pino Drago, il Direttore provinciale del Dipartimento Veterinario, Giuseppe Arestia, e per l’Amministrazione comunale l’Assessore al randagismo Cesare Campailla insieme al Dirigente del Settore Ecologia, Angelo Segreto. Il canile sarà ora intitolato a Giuseppe Mangione, uomo che ha dedicato la propria vita alla cura e alla protezione dei cani, diventando un punto di riferimento per la tutela dei randagi.

L’Assessore Cesare Campailla ha dichiarato: “Questo risultato rappresenta una vittoria per la città e per tutti coloro che hanno a cuore il benessere degli animali. Abbiamo restituito dignità e legalità a una struttura che per anni ha operato tra mille difficoltà. Da oggi il canile di contrada Carosone è finalmente un rifugio riconosciuto, sicuro e pienamente operativo”.

Il Sindaco Francesco Aiello ha aggiunto: “L’autorizzazione regionale è il coronamento di un impegno assunto con i cittadini e mantenuto con determinazione. È un segno di civiltà e di rispetto verso gli animali e verso chi, come Giuseppe Mangione, ha dedicato la propria vita a loro. Vittoria fa un passo avanti importante nel segno della legalità e della responsabilità”. Con questo riconoscimento, il Comune di Vittoria rafforza il proprio impegno nella tutela del benessere animale e nella gestione trasparente e regolare delle strutture pubbliche dedicate ai cani.