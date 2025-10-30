Misterbianco – La Polizia locale di Misterbianco, nell’ambito delle azioni di contrasto al maltrattamento di animali, ha salvato nei giorni scorsi cinque cani che erano detenuti in condizioni di grave degrado. Gli agenti hanno riscontrato una situazione incompatibile con la natura degli animali e fonte di gravi sofferenze. I cani sono stati recuperati e affidati a un canile convenzionato, mentre il detentore è stato deferito all’Autorità giudiziaria per violazione dell’art. 727, comma 2, del Codice penale.

Il sindaco Marco Corsaro ha dichiarato: «Misterbianco è una città che tutela la dignità degli animali e non tollera abusi o incuria. Rivolgo un plauso alla nostra Polizia locale per l’efficace intervento che ha consentito di strappare da una situazione non idonea ben cinque cani che adesso potranno avere una nuova vita». Il comandante della Polizia locale Saverio Virgilio ha aggiunto: «Continueremo i controlli sul territorio per prevenire e contrastare ogni forma di maltrattamento, in collaborazione con le autorità competenti e le associazioni animaliste».