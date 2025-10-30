Il farro, un cereale antico e nutriente, è l’ingrediente ideale per arricchire la dieta con piatti sani e saporiti. Se vi state chiedendo come integrarlo nelle vostre preparazioni quotidiane, ecco una guida completa alla cottura e due ricette facili e gustose.

Le Varietà di Farro e i Tempi di Cottura

In commercio si trovano principalmente due tipologie di farro, che richiedono preparazioni differenti:

Tipo di Farro Caratteristiche Ammollo Tempo di Cottura (in acqua salata) Farro Decorticato Conserva la pellicola esterna (più nutriente). Sì, almeno 8 ore. Circa 60 minuti. Farro Perlato Privato della pellicola esterna (più veloce). No (solo sciacquo). 20-40 minuti (seguire la confezione).

Per entrambe le varietà, è sempre consigliabile sciacquare il farro sotto acqua corrente prima di procedere. È possibile ridurre i tempi di cottura utilizzando la pentola a pressione.

Ricetta 1: Insalata di Farro Invernale (Piatto Unico Nutriente)

L’insalata di farro non è solo un piatto estivo! Questa versione invernale è perfetta per un pranzo in ufficio o una cena leggera, sostituendo i classici ortaggi estivi con ingredienti più corposi.

Ingredienti per 4 persone:

Farro perlato: 320g

Cavoletti di Bruxelles: 300g

Funghi champignon: 300g

Prosciutto cotto (cubetti o pezzo intero): 150g

Provolone (a cubetti): 150g

Carote: 130g

Aglio: 2 spicchi

Acqua: 30g

Olio extravergine d’oliva, Sale, Pepe nero: q.b.

Preparazione:

Cuoci il Farro: Porta a ebollizione l’acqua salata e cuoci il farro perlato seguendo i minuti indicati sulla confezione. Scolalo e condiscilo con un filo d’olio. Prepara i Cavoletti: Pulisci e taglia a metà i cavoletti. Saltali in padella con olio e uno spicchio d’aglio a fuoco vivo per un minuto. Sala, aggiungi l’acqua, copri e cuoci a fuoco basso per $\text{8}$ minuti. Rimuovi l’aglio. Prepara i Funghi: Pulisci i funghi e tagliali a fettine sottili. In un’altra padella, scaldare olio con il secondo spicchio d’aglio. Aggiungi i funghi, sala, pepa e cuoci a fiamma vivace per $\text{5}$ minuti, lasciandoli croccanti. Rimuovi l’aglio. Assembla: Taglia a dadini prosciutto cotto, provolone e carote. Versa il farro cotto in una ciotola capiente. Aggiungi i cavoletti e i funghi. Unisci il provolone, il prosciutto e infine le carote. Pepa e mescola bene.

Ricetta 2: farro perlato alle verdure (Veloce e Dietetico)

Un piatto unico, svelto da preparare e ricco di sapore, ideale per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a mangiare sano.

Ingredienti per 1 porzione:

Farro perlato: 1/2 bicchiere

Zucchina: 1 media

Peperone: 1 piccolo

Cipolla di Tropea: 1 media

Aglio (facoltativo): 2 spicchi

Prezzemolo tritato: q.b.

Olio EVO, Sale, Dado vegetale (casalingo): q.b.

Spezie a piacimento (aglio in polvere, paprika affumicata, curry, ecc.)

Preparazione:

Cuoci il Farro: Porta a ebollizione l’acqua, aggiungi il dado e il farro perlato. Segui scrupolosamente i minuti di cottura indicati sulla confezione. Prepara le Verdure: Lava e taglia a tocchetti zucchina, peperone e cipolla. Salta le Verdure: In una padella antiaderente, scalda l’olio EVO. Aggiungi le verdure, il prezzemolo, l’aglio schiacciato (se usato), le spezie e il sale. Fai saltare a fuoco medio, girando spesso. Una volta cotte, copri per mantenerle calde. Impiatta: Scola il farro cotto e versalo nella padella con le verdure. Fai saltare il tutto a fiamma vivace per amalgamare i sapori, poi impiatta.

Buon appetito!