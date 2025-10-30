Ragusa – L’Amministrazione Comunale di Ragusa, in qualità di Comune Capofila dell’Area Urbana Funzionale Ragusa, rende noto che è stato pubblicato l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzato all’affidamento di un incarico di collaborazione professionale.
L’avviso mira al reclutamento di un Tecnico Laureato, con profilo di Architetto o Ingegnere, in possesso di comprovata esperienza nel settore della Programmazione Europea, nell’attuazione di Interventi Territoriali Integrati e nella gestione della fase attuativa di operazioni finanziate dal Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
L’incarico sarà formalizzato tramite contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, e riguarderà attività di supporto al Responsabile dell’Ufficio Comune dell’Autorità Urbana FUA Ragusa, nello specifico per l’affiancamento e la formazione operativa del personale assegnato al predetto ufficio.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica.
A pena di esclusione dalla procedura, la candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 20 novembre 2025, utilizzando unicamente il Portale “InP.A.” (Portale Unico del Reclutamento della Pubblica Amministrazione), raggiungibile all’indirizzo: https://www.inpa.gov.it.
L’avviso integrale è altresì consultabile sull’Albo Pretorio online del Comune di Ragusa e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito del Comune di Ragusa.
