Il lancio del Bonus Elettrodomestici 2025 è imminente. Sebbene la data ufficiale del click day per i consumatori finali non sia stata ancora formalizzata dal Ministero (probabile la prima settimana di novembre), è fondamentale che i venditori completino le procedure di accreditamento.
Solo i negozianti registrati potranno erogare lo sconto in fattura sul nuovo apparecchio e assicurarsi il rimborso. Un requisito essenziale per attivare l’agevolazione è l’obbligo di ritirare il vecchio elettrodomestico (RAEE).
Come i negozianti devono accreditarsi
Per poter erogare il contributo, i punti vendita (sia fisici che online) devono registrarsi sulla piattaforma ufficiale gestita dal Ministero delle Imprese:
- Accesso: Il negoziante accede alla piattaforma utilizzando l’identità digitale (SPID o CIE).
- Registrazione: Deve compilare la richiesta con tutti i dati necessari, firmare digitalmente il contratto e registrare il proprio punto vendita. I negozi accreditati saranno poi visibili sul sito dedicato bonuselettrodomestici.it.
- Richiesta Rimborso: Una volta completata la vendita, il venditore dovrà caricare la fattura intestata al consumatore sulla piattaforma per richiedere il rimborso a Invitalia, l’agenzia che gestirà l’erogazione dello sconto.
Il meccanismo della pre-autorizzazione del voucher
La procedura di sconto prevede una fase di pre-autorizzazione gestita dalla piattaforma informatica:
- Il sistema calcola l’importo dello sconto in fattura e genera una transazione in stato di pre-autorizzazione.
- Questa pre-autorizzazione deve essere confermata dal negoziante.
- Decadenza della Pre-Autorizzazione: Se la procedura di pre-autorizzazione non viene completata entro le 23:59 del giorno di inizio transazione, essa viene automaticamente annullata e il voucher torna spendibile per un altro consumatore.
Solo dopo il periodo minimo previsto per l’eventuale recesso da parte del cliente, il negoziante può caricare la fattura di vendita e trasmettere la comunicazione relativa al ritiro del vecchio apparecchio (RAEE). Invitalia svolgerà i controlli finali ed erogherà il rimborso tramite bonifico bancario al venditore.
Entità del Bonus e prodotti ammessi
Il contributo consiste in uno sconto massimo fino al 30% del prezzo di acquisto.
- Massimale Standard: Fino a 100 euro per elettrodomestico e per nucleo familiare.
- Massimale ISEE Basso: Il tetto sale a 200 euro per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro annui.
Il bonus è utilizzabile per un solo elettrodomestico per nucleo familiare, rispettando l’ordine cronologico di richiesta, fino all’esaurimento dei fondi.
Obbligo RAEE e Classi Energetiche: Il ritiro del vecchio apparecchio (RAEE) è obbligatorio. L’acquisto deve riguardare la stessa tipologia di prodotto sostituito. Le 7 categorie di prodotti ammessi devono rispettare precise classi di efficienza (ad esempio, lavatrici/lavasciuga non inferiori alla classe A, frigoriferi/congelatori non inferiori alla classe D).
Fondi limitati e rilascio dei voucher
Il Ministero ha stanziato un budget limitato di 48, milioni di euro, che potrebbe esaurirsi rapidamente. È essenziale che i venditori completino l’accreditamento con urgenza.
Per i consumatori, una volta ottenuto il voucher, il tempo stringe: avranno 15 giorni di tempo per utilizzarlo, pena l’annullamento. In tal caso, le risorse tornerebbero disponibili per altri utenti. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito istituzionale.
