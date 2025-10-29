Catania – Wizz Air, una delle principali compagnie aeree in Italia, e l’Aeroporto di Catania hanno ufficialmente inaugurato la nuova rotta che collega Catania-Fontanarossa a Danzica, storica città portuale della Polonia settentrionale. A partire da ieri, martedì 28 ottobre 2025, il nuovo collegamento opera con tre frequenze settimanali (martedì, giovedì e sabato) ed è servito dell’aeromobile di ultima generazione Airbus A321neo, che offre consumi ridotti, maggiore efficienza e un comfort migliorato a bordo1, confermando l’impegno della compagnia verso l’efficienza e la decarbonizzazione.

I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da soli €39,99, e con questo nuovo lancio la compagnia riafferma il proprio impegno strategico nei confronti della Sicilia e dell’intero Mezzogiorno.

Danzica è una città simbolo di resilienza e cultura marittima, conosciuta per la sua architettura anseatica e come luogo di nascita del movimento Solidarność. Questo nuovo collegamento diretto unisce la storia millenaria della Sicilia a un importante centro storico affacciato sul Mar Baltico, aprendo un nuovo corridoio per i flussi turistici in entrata dall’Europa orientale verso il cuore del Mediterraneo e offrendo al contempo ai viaggiatori siciliani una destinazione dal fascino nordico.

Catania, che ospita una delle cinque basi italiane di Wizz Air con due aeromobili basati, si conferma un pilastro importante nella rete italiana della compagnia. La crescita a Catania è sostenuta da eccellenti risultati operativi: tra gennaio e ottobre 2025 la compagnia ha operato oltre 5.700 voli con più di 1,2 milioni di passeggeri prenotati. L’attenzione alla puntualità è evidente nei dati operativi, con un tasso di completamento del 99,8%, un aumento della puntualità del +9,4% rispetto all’anno precedente e una drastica riduzione delle cancellazioni pari al -83,6%.

Con il lancio di Danzica e della prossima rotta per Breslavia (primo volo atteso per il 3 aprile 2026), Wizz Air opera in totale 18 rotte verso 9 Paesi da Catania. L’offerta di oltre 1,7 milioni di posti quest’anno consolida la compagnia come terzo vettore per quota di mercato (11,8%) presso l’aeroporto.

La rete di Catania è unica per la sua combinazione di destinazioni internazionali e rotte domestiche strategiche: cinque dei collegamenti sono domestici (Bologna, Milano Malpensa, Torino, Venezia e Verona), a conferma del ruolo di Wizz Air nel connettere la Sicilia sia con le principali basi europee che con il resto della penisola.

Le altre rotte includono Praga, Sharm El Sheikh, Memmingen, Budapest, Vilnius, Katowice, Varsavia Chopin, Bucarest (Băneasa e Otopeni), Cluj-Napoca, Iași e Londra Gatwick.

Il lancio del nuovo collegamento con Danzica riconferma l’importanza dell’Aeroporto di Catania nella rete europea di Wizz Air e la storica collaborazione tra la compagnia e SAC, all’interno di una più ampia visione strategica volta a rafforzare la connettività internazionale della Sicilia e a sostenere la sua crescita economica e turistica.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato:

“Il primo volo della rotta Catania–Danzica è stato un passo importante per la nostra base siciliana e un’ulteriore tappa nella collaborazione con l’Aeroporto di Catania. Non si è trattato solo di aggiungere una rotta, ma di rafforzare il ruolo di Catania come base mediterranea di riferimento per il turismo e gli scambi con l’Europa. La nostra fiducia in questo territorio si riflette nei due aeromobili basati qui e nell’eccellente affidabilità operativa raggiunta, con un significativo miglioramento della puntualità. Continueremo a investire in Sicilia, offrendo ai nostri passeggeri una rete di collegamenti efficiente e accessibile, sia in Italia che all’estero.”

“L’apertura della nuova rotta Catania–Danzica, operata da WizzAir, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita e internazionalizzazione del nostro aeroporto,” ha dichiarato Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC – Società di gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso.

“L’ampliamento dei collegamenti da e per Catania conferma le potenzialità del nostro territorio e rafforza il ruolo strategico dello scalo nello sviluppo della mobilità aerea della Sicilia. Desidero ringraziare WizzAir per la rinnovata fiducia e la costante collaborazione, che ci permettono di offrire ai passeggeri nuove opportunità di viaggio. Questo nuovo collegamento favorirà ulteriormente il turismo, gli scambi culturali e le opportunità economiche tra la Sicilia e la Polonia, contribuendo a consolidare il posizionamento internazionale di Catania.”

Attualmente, Wizz Air opera in Italia un totale di 245 rotte verso 32 Paesi, con un tasso di riempimento di quasi il 92%, servendo 27 aeroporti, 5 basi e con 27 aeromobili basati nel Paese. Terza compagnia aerea in Italia per quota di mercato (9,0%), nel 2025 offre 23,4 milioni di posti (oltre 138,1 milioni dall’inizio delle operazioni). I passeggeri prenotati quest’anno superano i 17,1 milioni (+7% rispetto all’anno precedente), per un totale di 120 milioni dall’inizio delle operazioni in Italia.