Quando l’odore fragrante del pane appena sfornato si diffonde in casa, la soddisfazione è impagabile. Ma quando quel pane viene scambiato per una prelibatezza artigianale acquistata, l’orgoglio culinario tocca vette inaspettate! È quanto accaduto con questi semplicissimi panini al farro fatti in casa, una ricetta che non solo è gustosissima, ma è anche incredibilmente facile da realizzare.

Questi panini, leggeri e dall’impasto omogeneo, sono perfetti per accompagnare qualsiasi pasto o per spuntini sani. Con queste dosi si ottengono circa 10 panini pronti a sparire dalla tavola in un lampo.

Ingredienti necessari

500 grammi di farina di farro

300 millilitri di acqua tiepida

1 cucchiaino di zucchero

1 bustina di lievito di birra secco

1 cucchiaio di sale

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva (EVO)

Preparazione passo dopo passo

1. Attivazione del Lievito

In una piccola ciotola, sciogliete il lievito di birra disidratato insieme allo zucchero nell’acqua tiepida. Lasciate riposare per qualche minuto fino a quando non si formerà una leggera schiuma.

2. Impasto Base

Versate la farina di farro in una coppa capiente (o nell’impastatrice). Create un piccolo cratere al centro e aggiungete il composto di lievito. Iniziate a mescolare.

3. Aggiunta di Olio e Sale

Aggiungete l’olio EVO e, per ultimo, il sale. L’accortezza di aggiungere il sale dopo l’olio serve a non inibire immediatamente l’azione del lievito.

4. Lavorazione e Riposo Iniziale

Impastate energicamente a mano (o con l’impastatrice) fino a ottenere un impasto liscio ed elastico. Coprite la ciotola con pellicola trasparente o un panno umido e lasciate lievitare per circa 2 ore. Un trucco è mettere l’impasto nel forno spento con la sola luce accesa, che garantisce una temperatura ideale.

5. Formazione e Seconda Lievitazione

Trascorso il tempo, riprendete l’impasto e ricavate dei pezzi da circa 60 grammi ciascuno. Modellate i pezzi fino a ottenere 10 panini. Disponeteli su una teglia rivestita di carta forno e lasciateli riposare per una seconda lievitazione di 1 ora.

6. Cottura

Preriscaldate il forno in modalità statica a 200C. Infornate i panini e cuoceteli per circa 20 minuti o fino a quando non avranno raggiunto una splendida doratura. Servite caldi e godetevi l’incredibile sapore rustico del farro. Buon appetito!