Pozzallo – Si è svolta nella giornata di ieri la visita istituzionale del Direttore Marittimo della Sicilia orientale, Contrammiraglio Raffaele Macauda, alla Capitaneria di porto di Pozzallo. Accolto dal comandante della locale Capitaneria, Capitano di Fregata Luigi VINCENTI, l’alto ufficiale ha incontrato, al termine della cerimonia di intitolazione del “Largo delle Capitanerie di porto”, il sindaco di Pozzallo, Dott. Roberto Ammatuna, che lo ha ricevuto presso il Palazzo Comunale.

A seguire, il Direttore Marittimo, nei locali della Capitaneria di porto ha incontrato tutto il personale, militare e civile, in assemblea, rivolgendo agli stessi un sentito ringraziamento personale per il lavoro quotidianamente svolto ed esprimendo vivo apprezzamento e gratitudine per l’impegno nell’assolvimento dei molteplici compiti istituzionali che la Guardia Costiera di Pozzallo svolge a favore della collettività marittima.

Ricordando con partecipazione il periodo di servizio trascorso presso la Capitaneria di porto di Pozzallo, subito dopo la sua elevazione, il Contrammiraglio Macauda ha sottolineato il ruolo centrale del Compartimento Marittimo Ibleo quale snodo nevralgico dei maggiori traffici marittimi dell’area.

A seguire, presso la sede della Capitaneria di porto, il Contrammiraglio Macauda ha incontrato i rappresentanti dei servizi tecnico-nautici del porto (piloti, ormeggiatori e rimorchiatori) e delle imprese portuali, a testimonianza della sinergia tra le istituzioni e gli operatori portuali.