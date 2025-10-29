Maltempo. La Sicilia si prepara a una giornata di maltempo significativo. Secondo le previsioni di Marco Gelfo de Il mio Meteo Sicilia (vedi foto), un intenso flusso perturbato di origine atlantica è in arrivo domani, 30 ottobre, portando con sé precipitazioni che potranno raggiungere anche la forte intensità sull’intera Isola.
Maltempo Sicilia: dettaglio delle previsioni per giovedì 30 Ottobre
Le condizioni meteorologiche subiranno un progressivo peggioramento nel corso della giornata:
- Mattinata: La giornata si aprirà con cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con addensamenti che si intensificheranno progressivamente a partire dai settori occidentali.
- Pomeriggio/Sera: Dalle ore pomeridiane, l’instabilità aumenterà sensibilmente in tutta la regione. I fenomeni più intensi colpiranno in particolare i settori occidentali e meridionali, per poi estendersi alle zone ioniche in serata.
- Temperature: Si prevede un generale aumento delle temperature massime.
- Venti: I venti soffieranno da moderati a forti, prevalentemente dai quadranti meridionali. Sono attese raffiche di burrasca in particolare sul settore occidentale del Tirreno.
- Mari: La condizione dei mari sarà generalmente molto mossa. Lo Stretto di Sicilia e il Tirreno occidentale risulteranno agitati.
Si raccomanda la massima cautela, specialmente nelle zone costiere e durante gli spostamenti, a causa della forte intensità dei temporali e del vento.
