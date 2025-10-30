Il colesterolo alto rappresenta un fattore di rischio significativo per la salute cardiovascolare. Si stima che circa il 25% della popolazione italiana tra i 35 e i 79 anni soffra di ipercolesterolemia conclamata, a cui si aggiunge un ulteriore 36% di persone con valori al limite. Mantenere i livelli sotto controllo è fondamentale per prevenire complicanze gravi come infarto e ictus.

Colesterolo: un grasso necessario, se in equilibrio

Il colesterolo è una molecola lipidica presente naturalmente nel sangue, essenziale per la costruzione e la riparazione delle cellule. Tuttavia quando i livelli circolanti superano la soglia considerata normale (generalmente inferiore a 200 mg dl di colesterolo totale), la situazione diventa rischiosa.

L’eccesso di colesterolo nelle arterie (ipercolesterolemia) può innescare il processo di aterosclerosi: la formazione di placche ricche di grasso che rivestono le pareti interne dei vasi. Con il tempo, queste placche possono causare ostruzioni, portando a patologie gravi come infarto, ictus o arteriopatie periferiche.

I cibi da limitare o evitare in caso di Ipercolesterolemia

Una dieta per il colesterolo alto mirata è il primo strumento per gestire i livelli di colesterolo. Gli alimenti da moderare o eliminare sono quelli ricchi di grassi saturi e trans:

Categoria Alimentare Alimenti da Evitare/Limitare Alternative da Preferire Grassi da Condimento Burro, strutto, grassi animali. Oli vegetali spremuti a freddo (olio d’oliva, oli di semi). Prodotti Lavorati Carni lavorate, insaccati (salumi). Carni bianche magre, private del grasso visibile. Latticini Formaggi grassi e stagionati, latte intero. Formaggi magri (massimo 2 – 3 volte a settimana), latte scremato o parzialmente scremato. Dolci/Snack Merendine, biscotti industriali, creme spalmabili, prodotti confezionati con oli non specificati. Frutta, verdura, cereali integrali.

Uova e Carne: Non sono vietate in assoluto, ma il consumo deve essere moderato. Un uovo apporta circa 200 mg di colesterolo; il consiglio è mantenersi sotto ai 300 mg al giorno, limitando il consumo a un massimo di 4 uova a settimana. Per la carne, è sempre preferibile scegliere tagli magri o pollame.

L’esercizio fisico: un alleato fondamentale

Oltre alla dieta, l’attività fisica regolare è cruciale per abbassare il colesterolo “cattivo” (LDL) e aumentare quello “buono” (HDL). Non sono necessari sport estremi:

Attività Moderata: Camminata veloce o di media intensità per almeno 30-40 minuti al giorno (un’ottima abitudine è salire le scale a piedi).

o di media intensità per almeno 30-40 minuti al giorno (un’ottima abitudine è salire le scale a piedi). Attività Intensa: Almeno 3 giorni alla settimana di attività fisica ad intensità più elevata, per 20- 30 minuti al giorno.

L’esercizio fisico ben strutturato, infatti, non solo migliora la circolazione, ma riduce i livelli di trigliceridi plasmatici e, cosa più importante, aumenta le lipoproteine ad alta densità (HDL), le molecole che trasportano il colesterolo in eccesso lontano dalle arterie.