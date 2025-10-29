Maltempo. La Sicilia si prepara a fronteggiare una fase di intenso maltempo. La Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso oggi un bollettino ufficiale che dichiara l’Allerta Meteo Gialla (livello di rischio ordinario) per la giornata di domani, giovedì 30 ottobre 2025.
Le condizioni meteorologiche subiranno un significativo peggioramento a partire dalla tarda mattinata, con fenomeni che si protrarranno per le successive 18-24 ore.
Previsioni: rovesci intensi e forti venti
Secondo il comunicato pubblicato sul sito istituzionale, si attendono:
- Precipitazioni da sparse a diffuse, che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale.
- I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità.
- È prevista frequente attività elettrica (fulmini).
- Non si escludono forti raffiche di vento che potranno accompagnare i temporali.
Si raccomanda alla popolazione di consultare gli aggiornamenti della Protezione Civile e di adottare le normali misure di prudenza in caso di forti piogge e raffiche di vento.
