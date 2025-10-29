L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con la Circolare 139 del 28 ottobre, ha fornito chiarimenti essenziali sulle tempistiche per la richiesta del Bonus Mamme Lavoratrici 2025. La scadenza per presentare la domanda di agevolazione è fissata al 9 dicembre (entro 40 giorni dall’atto), tenuto conto che il 7 dicembre è domenica e il giorno successivo festivo.

Tuttavia, chi maturerà i requisiti successivamente a tale data avrà tempo fino al 31 gennaio 2026 per inoltrare la richiesta.

Valore e natura del contributo

Il Bonus Mamme è concepito come un’integrazione al reddito, esente da tassazione (non concorre alla formazione del reddito), destinata alle madri con un ISEE che non superi i 40.000 euro annui.

Importo Attuale (2025): 40 euro mensili.

mensili. Modalità di Erogazione: L’importo totale annuale (480 euro per 12 mesi) viene corrisposto in un’unica soluzione, prevalentemente nel mese di dicembre 2025 o entro febbraio 2026 in base alla tempistica di presentazione della domanda.

Destinatari: chi ha diritto all’agevolazione

L’agevolazione spetta alle lavoratrici dipendenti (a tempo determinato o indeterminato), alle libere professioniste e alle lavoratrici autonome.

Requisito Base: Avere almeno due figli a carico .

Avere almeno . Durata Standard: Il beneficio cessa quando il figlio più piccolo compie dieci anni .

Il beneficio cessa quando il figlio più piccolo compie . Madri di Tre (o Più) Figli: In questo caso, il termine si estende significativamente fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane.

In questo caso, il termine si estende significativamente fino al compimento del del figlio più giovane. Escluse: Sono sempre escluse le lavoratrici domestiche.

Bonus mamma 2025: come presentare la domanda

La richiesta di Bonus Mamme può essere inoltrata tramite i seguenti canali INPS:

Portale Istituzionale: Utilizzando la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 CNS o eIDAS).

Utilizzando la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 CNS o eIDAS). Contact Center Multicanale: Chiamando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile).

Chiamando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile). Istituti di Patronato: Avvalendosi dei servizi di assistenza da loro offerti.

Novità 2026: aumento del Bonus e pacchetto lavoro-famiglia

La Legge di Bilancio 2026 introduce importanti novità per le madri lavoratrici: