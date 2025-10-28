Ragusa – Da oggi, martedì 28 ottobre, il castello di Donnafugata osserverà l’orario invernale. Lo annuncia una nota del Comune di Ragusa.
I giorni di apertura saranno dal martedì alla domenica con i seguenti orari:
- orario mattutino, dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
- orario pomeridiano, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 (ultimo orario di chiusura cassa).
I visitatori avranno la possibilità di completare la visita entro e non oltre le ore 16:45. Il lunedì sarà osservato il giorno di chiusura settimanale.
