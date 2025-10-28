Ragusa – L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa informa che è stato approvato l’Avviso per 10 borse di studio, del valore di € 500 cadauna, da assegnare a studenti meritevoli che nell’anno scolastico 2024/2025 hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado col massimo dei voti.

Il numero delle borse di studio potrà inoltre essere incrementato fino ad un massimo complessivo di 16, grazie alla disponibilità di soggetti privati desiderosi di sostenere l’iniziativa con proprie risorse per studenti che intraprenderanno percorsi di studio indicati dagli stessi soggetti finanziatori (es. Scienza e Tecnologia, Forze Armate…). Tra le borse finanziate dal Comune, 2 saranno riservate a studenti che intendono proseguire gli studi nella sede universitaria di Ragusa.

Gli studenti interessati a partecipare al presente bando devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere residenti nel Comune di Ragusa;

aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado con una votazione di 100/100;

essere iscritto/immatricolato, o impegnarsi a iscriversi/immatricolarsi per l’anno scolastico 2025/26, in un Istituto Universitario o equiparato ad istruzione universitaria (Conservatorio, ecc), ovvero iscritto a corsi professionali post-diploma, ITS e similari.

“Torna “100 di questi traguardi” – dichiara l’assessora alla Pubblica istruzione, Catia Pasta – per premiare e sostenere la crescita dei nostri studenti sulla base di due principi: merito scolastico e situazione economica.

I criteri di selezione infatti sono: il diploma conseguito col massimo dei voti; a parità di punteggio si terrà conto dell’ISEE e poi, come terzo criterio qualora anche l’ISEE sia uguale, la media dei voti.

Dopo il lancio dello scorso anno e l’ottimo riscontro in termini di domande ma anche e soprattutto per la qualità dei partecipanti, quest’anno abbiamo voluto aprire l’iniziativa ai privati che vorranno scommettere sulle doti delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Siamo convinti che il tessuto economico risponderà positivamente, nella consapevolezza che puntare sui giovani, voglia dire investire sul territorio. Anche per questo abbiamo voluto riservare 2 borse tra quelle erogate dal Comune a chi proseguirà il proprio percorso nella sede universitaria di Ragusa”.

L’istanza potrà essere presentata tramite il modulo allegato all’avviso disponibile sul sito web dell’Ente, corredato da copia del documento di riconoscimento in corso di validità, fino al 25 novembre 2025. L’avviso integrale e la modulistica necessaria per la presentazione delle istanze sono disponibili sul sito del Comune di Ragusa.