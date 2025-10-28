Ragusa – Nel sito istituzionale del Comune di Ragusa è stato pubblicato il bando di gara relativo all’appalto dei lavori di riqualificazione energetica dell’edificio scolastico “Rodari” dell’Istituto Comprensivo “S.M. Schininà”. La gara è espletata con modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement “TuttoGare” accessibile direttamente dalla home page del sito.
L’intervento rientra nelle iniziative per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo. Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 2 dicembre 2025. I dettagli della gara sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ragusa.
