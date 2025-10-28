Modica – Ripresa degli allenamenti, oggi per l’Avimec Modica, che dopo due giorni di riposo concessi da coach Distefano dopo la trasferta di Campobasso, ora si concentra sull’esordio casalingo di domenica prossima, quando al “PalaRizza” i biancoazzurri riceveranno la visita del Green Volley Galatone dell’ex Willy Padura Diaz.

Nell’ambiente modicano c’è un pizzico di amarezza per la sconfitta al tie break e in rimonta, ma non si fanno drammi e tutti guardano al prossimo impegno.

A fare una breve analisi della partita di Campobasso è il tecnico dei “Galletti”, Enzo Distefano: “Torniamo da Campobasso leccandoci le ferite – spiega coach Distefano – è stato un vero peccato, perchè la partita si era messa esattamente come volevamo, con i ragazzi che hanno fatto tutto quello che avevamo studiato nella settimana di preparazione al match. I primi due set sono stati molto equilibrati, ma noi siamo stati più cinici di loro in fase break, con Buzzi a muro che ha fatto sentire il suo peso, con le scelte di Putini tutte azzeccate, ma soprattutto con Lugli in grande spolvero che ha ottenuto un buon 53% di efficienza.

Dal terzo set in poi – continua – abbiamo abbassato un po’ la guardia e sono saltati gli equilibri con il problema fisico accusato proprio da Lugli, che ha dovuto alzare bandiera bianca. Con Barretta indisponibile e con gli uomini a disposizione, abbiamo cercato di lottare riuscendo a tenere in equilibrio la contesa fino a metà della terza frazione di gioco, ma poi nel quarto e quinto set con Campobasso che con l’ingresso in campo di Del Fra è riuscito è riuscito a cambiare la distribuzione del loro gioco rendendo più difficile la leggibilità abbiamo ceduto”.

Distefano chiude così la parentesi Campobasso e pensa subito all’immediato futuro che è la gara con Galatone: “Non possiamo e non dobbiamo fare una tragedia di questa trasferta – sottolinea – prendiamoci il punto conquistato e teniamocelo stretto, anche in virtù dei risultati arrivati dagli altri campi che confermano l’equilibrio e la caratura tecnica di questo girone. Ora, concentriamoci sulla partita con Galatone, che segnerà il nostro esordio stagionale al “PalaRizza”.

Affronteremo una buona squadra che annovera tra le fila l’ex Willy Padura Diaz, uomo di altissimo livello tecnico e agonistico. Galatone è una neopromossa, una squadra costruita per disputare un campionato quanto più tranquillo possibile, ma noi siamo consapevoli che non possiamo mai abbassare la guardia contro nessun avversario. Sappiamo che – conclude Enzo Distefano – se non esprimiamo al meglio la nostra pallavolo si può andare in difficoltà contro chiunque. Mi aspetto un “PalaRizza” pieno di tifosi, che spero non vedano l’ora di vederci e riabbracciarci e di rivedere i ragazzi lottare per i colori della loro città”.