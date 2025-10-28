Scicli – “Due appuntamenti per riscoprire il piacere del fare con le mani”. La dottoressa Paola Dantoni, Vicepresidente della Fondazione Confeserfidi, presenta così l’iniziativa ‘Uncinetto d’Autunno: realizza il tuo cappellino’, che porta la firma in calce della Fondazione Confeserfidi. “L’autunno porta con sé colori caldi, atmosfere raccolte e il desiderio di rallentare – spiega – È il momento perfetto per dedicarsi a qualcosa di creativo, rilassante e personale. Ecco perché nasce ‘Uncinetto d’autunno: realizza il tuo cappellino’ che è un laboratorio pensato per chi vuole avvicinarsi all’arte dell’uncinetto in modo semplice e guidato”.

Due incontri ‘speciali’ caratterizzeranno il laboratorio: mercoledì 30 ottobre, dalle 18:30 alle 19:30 e mercoledì 6 novembre dalle 18:30 alle 19:30. Ad ospitare il laboratorio sarà lo spazio multifunzionale della Fondazione Confeserfidi, in via Arco Castro, ai civici 1, 2 e 3. A condurre il laboratorio sarà Natalia Carnemolla, esperta appassionata di uncinetto, che guiderà i partecipanti nei primi passi di questa tecnica affascinante. In un clima informale e accogliente, Natalia insegnerà come realizzare un cappellino autunnale, partendo dalle basi: come tenere l’uncinetto, come avviare il lavoro, come creare le prime maglie.

“Non serve alcuna esperienza – dice ancora la dottoressa Dantoni – il laboratorio è pensato per chi parte da zero ma anche per chi ha già fatto qualche tentativo e vuole consolidare le proprie abilità.

E ricordatevi di portare uncinetto e gomitolo!”. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, con posti limitati. “È un’occasione per prendersi un’ora per se, per imparare qualcosa di nuovo e magari scoprire una passione che accompagnerà le serate

d’autunno”, chiude la dottoressa Dantoni e con un preciso invito: “Ti aspettiamo per intrecciare fili, idee e sorrisi”.

Contatti per info e prenotazioni: 331 9586454 o 333 4423776.