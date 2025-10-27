Catania – L’Aeroporto di Catania-Fontanarossa si prepara a un’importante simulazione notturna: nella notte tra oggi 27 e domani 28 ottobre, a partire dalle ore 00:30, si svolgerà l’esercitazione del Piano di Emergenza Aeroportuale (PEA).

Questa simulazione è imposta dalla normativa Europea di riferimento e ha lo scopo fondamentale di misurare la capacità di risposta e la coordinazione dell’intero sistema aeroportuale in caso di emergenza reale.

L’evento impegnerà un vasto dispiegamento di personale e forze, garantendo un test a 360°. Saranno coinvolti: ENAC, addetti aeroportuali del Gestore (SAC), Prestatori di Servizi di Assistenza a terra, ENAV, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Polizia di Frontiera, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, unità Usmaf, personale del SUES 118, ASP e Polizia Scientifica, oltre alle rappresentanze delle Autorità Governative ed Enti Locali.

Una novità di rilievo riguarda la partecipazione degli studenti. Saranno coinvolti nell’esercitazione gli alunni provenienti dagli istituti scolastici specializzati nel settore: l’Istituto Tecnico Aeronautico Statale “Arturo Ferrarin” e il Politecnico del Mare – Catania ISIS “Duca degli Abruzzi”.

Questa iniziativa offre agli studenti un’eccezionale opportunità di formazione e di esperienza pratica nel contesto di una gestione di crisi aeroportuale.

SAC, la società di gestione aeroportuale, ha espresso il proprio ringraziamento a tutti gli enti e le organizzazioni che contribuiranno alla realizzazione di questo cruciale test di sicurezza.