Ragusa – Proseguono le attività di decoro e potenziamento della sicurezza della zona artigianale “Pippo Tumino” di Contrada Mugno a Ragusa. “È stata completata – dichiara l’assessore alla Tutela Animali Andrea Distefano – l’installazione di una nuova recinzione di circa 150 metri, realizzata grazie a fondi dell’Assessorato allo Sviluppo Economico, con l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza complessivo dell’area.

La recinzione consente da una parte di impedire l’accesso non autorizzato alla fascia ferroviaria e dall’altra l’ingresso di cani randagi all’interno della piazza e nei pressi della carreggiata. Un’azione per contrastare anche fenomeni di abbandono di rifiuti, migliorando così il decoro urbano e la vivibilità della zona.

L’iniziativa si colloca in continuità con le azioni già avviate nei mesi scorsi nell’ambito del piano comunale per la lotta al randagismo, che nella stessa area di Contrada Mugno aveva visto un’importante operazione di pulizia, sfalcio e censimento dei cani presenti.

Attraverso questo percorso graduale, l’Amministrazione sta costruendo un modello di gestione che unisce decoro urbano, sicurezza pubblica e tutela del benessere animale, promuovendo una convivenza sostenibile tra cittadini e territorio. Parallelamente, sono stati completati i lavori di installazione di nuove telecamere di videosorveglianza con sistema di lettura targhe, collocate in punti strategici dell’area artigianale. La misura rientra tra le azioni ministeriali per la sicurezza urbana realizzate dal Corpo di Polizia Municipale di Ragusa, che ringrazio”.