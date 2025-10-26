Ispica – Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella serata di ieri, interessando la zona del Ragusano, con epicentro a Ispica. Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, il sisma ha avuto una magnitudo 1.5.

Località: L’epicentro è stato localizzato a 4 km a Nord Ovest di Ispica (RG). La scossa è avvenuta alle ore 22:25 italiane di sabato 25 ottobre 2025. L’evento sismico si è verificato a una profondità di 26 km.

Data la bassa intensità, il terremoto non è stato avvertito dalla popolazione. I Comuni più vicini all’epicentro della scossa di terremoto sono stati: Pozzallo, Modica, Scicli, Ragusa e Noto.